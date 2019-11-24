«Фламенго» - обладатель Кубка Либертадорес-2019 Победу бразильскому клубу принес дубль Габриэля Барбозы в конце встречи.

В финальном матче Кубка Либертадорес-2019, прошедшем в Лиме (Перу), «Фламенго» в самой концовке вырвал победу у «Ривер Плейта».

Аргентинцы вышли вперед уже на 14-й минуте благодаря голу Рафаэля Борре, однако на последних минутах нападающий Габриэль Барбоза двумя точными ударами принес победу своей команде.

Барбоза, известный также как Габигол, с 9 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

«Фламенго» во второй раз в своей истории стал обладателем самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки. Первый раз команда завоевывала трофей в 1981 году.

Кубок Либертадорес

Финал

«Фламенго» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) - 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Борре (14), 1:1 – Габриэл Барбоза (89), 2:1 – Габриэл Барбоза (90).

«Фламенго»: Диего Алвес, Родриго Кайо, Мари, Рафинья, Филипе Луис, де Арраскаэта (Пирис, 90), Эвертон Рибейро, Арао (Витиньо, 86), Жерсон (Диего, 66), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

«Ривер Плейт»: Армани, Пинола, Каско (Диас, 77), Монтиель, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес (Альварес, 69), де ла Крус, Борре (Пратто, 75), Суарес.

Предупреждения: Каско (30), Суарес (45), Мари (54), Перес (71), Рафинья (80), Габриэл Барбоза (90).