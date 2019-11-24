Олег Терехин: Вопросы к судейству есть по всему нашему чемпионату Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин – о матче 17-го тура между московской командой и «Ростовом» (2:1).

- Нормальная равная игра. Забей Ионов пенальти в конце встречи, была бы ничья. Игра получилась живенькая, для этого времени года сойдет.

- После матча голкипер «Ростова» Егор Бабурин раскритиковал судейство. Видели его интервью?

- Нет, не смотрел. Ну, обиделся человек. На эмоциях высказался. Думаю, эта победа важнее для «Динамо». «Ростов» набрал очки, идет на третьем месте. 30 очков у него в копилке. Это хорошая позиция.

- В целом к судейству в этом матче у вас есть вопросы?

- Они есть не только по этой игре, а по всему нашему чемпионату. Иногда такие пенальти ставят, непонятно кто за кого. Вот «Ахмат» встречался с «Оренбургом». Человек играет в плечо - судья пенальти назначает. Что-то у нас с судейством не то. При этом арбитры ведь квалифицированные, и в Европе судят. А здесь такие ошибки допускают. Причем элементарные. Хусаинова сейчас читаю, «Зенит» из вне игры забил в Казани. Боковой судья молчит. Там видно, что человек в метре стоит вне игры. Это элементарный момент. Не знаю, почему так судят, - передает слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после этой игры «Динамо» продлило свою серию без поражений до пяти матчей, набрало 21 очко и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Ростов», потерпев второе поражение в чемпионате подряд, с 30 очками расположился на третьем месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Локомотива», а «Ростов» на своем поле встретится с «Уралом».