«Интер» выдал лучший старт в чемпионате за последние 69 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 ноября 2019 12:24ФутболНечаев Юрий

«Интер» выдал лучший старт в чемпионате за последние 69 лет

Подопечные Антонио Конте одержали очередную победу в серии А.

В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Торино» со счетом 3:0. Эта победа стала для миланцев 11-й в 13 сыгранных турах.

Это достижение стало повторением результата сезона-1950/51.

Кроме того, впервые в своей истории «Интер» одержал победы в семи стартовых матчах серии А, проведенных на выезде.

В турнирной таблице чемпионата Италии миланцы идут на втором месте, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.

В следующем туре «Интер» дома примет СПАЛ. Встреча состоится 1 декабря.

Видео всех голов 17-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 17-го тура чемпионата России. 24.11.2019 13:00 Футбол
Еще по теме:
«Арсенал» и «Краснодар» не выявили победителя в матче молодежных команд Александр Бубнов: К началу ноября новый тренерский штаб «Спартака» улучшил настроение команды Олег Терехин: Вопросы к судейству есть по всему нашему чемпионату
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Бой между Мэйвезером и Нурмагомедовым мог состояться в январе. Менеджер Хабиба показал постер (фото) Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247 Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:25 Фигурное катание Волохов Юрий
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Антон Шунин: Долгая пауза перед пенальти была тяжелой скорее для Ионова, чем для меня После матча «Динамо» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Антон Шунин и Сергей Паршивлюк. 23.11.2019 20:38 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
13:04 Фигурное катание Илья Авербух: Россия – лидер в женском одиночном катании
12:53 Хоккей Стали известны претенденты на приз лучшего вратаря НХЛ после четверти сезона
12:50 Футбол Бенжамин Хенрикс: Отправляемся в Бордо с единственной целью - победить
12:44 Футбол «Арсенал» и «Краснодар» не выявили победителя в матче молодежных команд
12:38 Футбол Леонарду Жардим: Головин испытывает небольшую усталость после сборной
12:26 Футбол Александр Бубнов: К началу ноября новый тренерский штаб «Спартака» улучшил настроение команды
12:24 Футбол «Интер» выдал лучший старт в чемпионате за последние 69 лет
12:22 Теннис Выставочный матч между Федерером и Зверевым собрал рекордное количество зрителей
11:52 Футбол Олег Терехин: Вопросы к судейству есть по всему нашему чемпионату
11:50 Футбол Сульшер о возможных трансферах «МЮ»: Посмотрим, какие варианты будут доступны зимой
11:47 Футбол Дзаньоло может перейти в «ПСЖ»
11:29 Фигурное катание Елена Радионова: Загитова изменилась, повзрослела, а ее катание стало более уверенным
11:22 Футбол Ильзат Ахметов: Хотим взять реванш у «Крыльев» за то глупое поражение
11:08 Футбол «Фламенго» станет обладателем рекордных призовых в истории Кубка Либертадорес
11:00 Бокс Деонтей Уайлдер: Фьюри следующий
10:56 Хоккей Джим Монтгомери: «Далласу» повезло иметь Бишопа в качестве №1 и Худобина как №1B или №1A
10:45 Футбол Директор «Милана» о приглашении Ибрагимовича: Это только идея
10:40 Хоккей НХЛ признала Макдэвида первой звездой игрового дня
10:34 Футбол «Уфа» – «Сочи». Стартовые составы команд
10:26 Футбол Тони Шуньич: Кто проигрывает, тот может ругаться на судей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array