«Интер» выдал лучший старт в чемпионате за последние 69 лет

В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Торино» со счетом 3:0. Эта победа стала для миланцев 11-й в 13 сыгранных турах.
Это достижение стало повторением результата сезона-1950/51.
Кроме того, впервые в своей истории «Интер» одержал победы в семи стартовых матчах серии А, проведенных на выезде.
В турнирной таблице чемпионата Италии миланцы идут на втором месте, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко.
В следующем туре «Интер» дома примет СПАЛ. Встреча состоится 1 декабря.
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