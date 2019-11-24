«Сочи» в концовке встречи упустил победу над «Уфой» - Советский спорт
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24 ноября 2019 13:25Футбол

«Сочи» в концовке встречи упустил победу над «Уфой»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью «Уфой» в выездном матче 17-го тура чемпионата.

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 1:1. У сочинской команды голом отметился Дмитрий Полоз (25-я минута). В составе «Уфы» точный удар на счету Андреса Вомбергара (85). ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

После этой игры «Сочи», прервавший серию из трех поражений подряд, набрал 14 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице российской премьер-лиге. «Уфа», продлившая свою серию без побед в чемпионате до семи матчей, с 19 очками поднялась на 11-ю строчку.

В следующем туре «Сочи» на своем поле сыграет против «Оренбурга», а «Уфа» в гостях встретится с «Крыльями Советов».

Чемпионат России
17-й тур

«Уфа» – «Сочи» – 1:1 (0:1)

Голы: Вомбергар, 85 – Полоз, 25

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Йокич, Сухов, Пуцко, Карп, Алиев, Фомин, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Гиоргобиани, 82), Кротов (Вомбергар, 82)

«Сочи»: Фролов, Мевля (Калугин, 50), Миладинович, Новосельцев, Цаллагов, Померко, Мостовой, Бурмистров, Шакуро, Карапетян (Юрганов, 77), Полоз (Заболотный, 56)

Предупреждения: Цаллагов (9), Фомин (38), Бурмистров (49), Кротов (49), Сухов (60)

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