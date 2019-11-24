Английская бригада арбитров рассудит «Локомотив» и «Байер» в Лиге чемпионов Встреча состоится 26 ноября в Москве.

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Встречу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и «Байером» из Леверкузена обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером.

Помогать ему будут боковые арбитры Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным судьей назначен Дэвид Кут. За работу системы VAR будут отвечать Крис Кавана и Ли Беттс.

После четырех сыгранных туров «Локомотив» и «Байер» имеют по 3 набранных очках. Железнодорожники расположились выше в турнирной таблице за счет дополнительных показателей. Лидируют в квартете «Ювентус» и «Атлетико», имеющие в своем активе 10 и 7 очков соответственно.