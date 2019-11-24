«Кристал Пэлас» перепродают за 215 миллионов фунтов

Британский таблоид The Sun сообщает, что в течение ближайших нескольких недель футбольный клуб «Кристал Пэлас» будет продан за 215 миллионов фунтов.
Вполне возможно «орлы» из южного Лондона получат новых инвесторов еще до западного Рождества, но не исключен вариант, что сделка будет оформлена в январе. The Sun утверждает, что «процесс передачи клуба новым владельцам начнется на следующей неделе». При этом пока не сообщается, кто именно покупает «Кристал Пэлас».
В данный момент клуб принадлежит трем собственникам – англичанину Стивену Пэришу, занимающему пост президента, а также двум американцам Джошуа Харрису и Дэвиду Блитцеру. Харрис и Блитцер также являются совладельцами клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» и клуба НБА «Филадельфия 76».
После 13 туров АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков и одержав четыре победы.
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