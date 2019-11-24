Доменико Тедеско: Кутепов и Шюррле доказали, что они голодны и хотят играть Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что Кутепов и Шюррле заслужили право выйти в стартовом составе команды.

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– Хорошо, что Кутепов и Шюррле вернулись в состав. Кроме них у нас много хороших игроков. Но за последние недели ребята доказали, что они голодны и хотят играть. А главное, что они достойны играть в старте, – рассказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в эти минуты «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России встречается с «Уралом». На данный момент идет первый тайм встречи, счет в матче ничейный – 0:0.