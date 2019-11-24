Саудовский «Аль-Хиляль» выиграл азиатскую Лигу чемпионов В финале клуб из Эр-Рияда дважды «всухую» обыграл японскую «Ураву Ред Даймондз».

Первый матч состоялся в столице Саудовской Аравии 9 ноября. Тогда «Аль-Хиляль» победил «Ураву Ред Даймондз» со счетом 1:0 благодаря голу перуанца Андре Карильо. Сегодня японцы уступили команде Рэзвану Луческу и на своем поле. На сей с результатом 0:2.

Оба мяча на 74-й и 90-й минутах забил Салем Аль-Досари.

Для «Аль-Хиляля» это уже третья победа в азиатской Лиги чемпионов. Ранее этот клуб становился лучшим на континенте в 1991 и 2000 годах. С июня нынешнего года с командой работает Рэзван Луческу, сын бывшего тренера «Шахтера» и «Зенита» Мирчи Луческу. Ради контракта с «Аль-Хилялем» Луческу-младший расстался с ПАОКом после уверенной победы клуба из Салоник в чемпионате Греции.

Лучшим бомбардиром азиатской Лиги чемпионов с десятью мячами стал французский нападающий «Аль-Хиляля» Бафетемби Гомис.

В декабре «Аль-Хиляль» вместе с английским «Ливерпулем» и бразильским «Фламенго» выступит на чемпионате мира среди клубов. Турнир пройдет в Катаре.