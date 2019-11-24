ЦСКА – «Крылья Советов». Стартовые составы Начало матча – 19:00 (мск).

Главные тренеры ЦСКА и «Крыльев Советов» Виктор Гончаренко и Миодраг Божович определились с составами команд на матч 17-го тура премьер-лиги на арене «ЦСКА».

ЦСКА: Акинфеев (к), Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Дзагоев, Лукас Сантос, Набабкин, Нисимура, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Крылья Советов»: Рыжиков (к), Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.

Запасные: Овсянников, Лысцов, Терехов, Чичерин, Смирнов, Голенков, Кабутов, Киселев.

⌚️ Чуть больше часа до начала матча #ЦСКАКрылья в Москве



Стартовые составы команд ✍️#РПЛ pic.twitter.com/2AbSY0S9Vl — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 24, 2019

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» пройдет 24 ноября на арене «ЦСКА». Начало игры – 19:00 (мск).