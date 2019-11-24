ЦСКА – «Крылья Советов». Стартовые составы - Советский спорт
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24 ноября 2019 18:06ФутболЛипкин Антон

ЦСКА – «Крылья Советов». Стартовые составы

Начало матча – 19:00 (мск).

Главные тренеры ЦСКА и «Крыльев Советов» Виктор Гончаренко и Миодраг Божович определились с составами команд на матч 17-го тура премьер-лиги на арене «ЦСКА».

ЦСКА: Акинфеев (к), Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Дзагоев, Лукас Сантос, Набабкин, Нисимура, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Крылья Советов»: Рыжиков (к), Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский, Гынсарь, Соболев, Радонич.
Запасные: Овсянников, Лысцов, Терехов, Чичерин, Смирнов, Голенков, Кабутов, Киселев.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» пройдет 24 ноября на арене «ЦСКА». Начало игры – 19:00 (мск).

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