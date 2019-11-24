Алекс Крал: При хорошей игре и большом количестве шансов набрали только одно очко

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал подвел итоги матча 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге.

«После хорошей игры и большого количества шансов мы набрали только одно очко.

Большое спасибо болельщикам, потому что мы играли в двух часах полета от Москвы при сумасшедшей погоде.

Теперь нужно хорошо восстановиться перед большим матчем с «Зенитом» в воскресенье», – написал 21-летний чех в инстаграме.

Напомним, «Спартак» во второй раз сыграл вничью 0:0 после назначения главным тренером немца Доменико Тедеско.

«Спартак» набрал 22 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. В 18-м туре 1 декабря красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».