Алекс Крал: При хорошей игре и большом количестве шансов набрали только одно очко

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал подвел итоги матча 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге.
«После хорошей игры и большого количества шансов мы набрали только одно очко.
Большое спасибо болельщикам, потому что мы играли в двух часах полета от Москвы при сумасшедшей погоде.
Теперь нужно хорошо восстановиться перед большим матчем с «Зенитом» в воскресенье», – написал 21-летний чех в инстаграме.
Напомним, «Спартак» во второй раз сыграл вничью 0:0 после назначения главным тренером немца Доменико Тедеско.
«Спартак» набрал 22 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. В 18-м туре 1 декабря красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».
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