«Рома» разгромила «Брешию», «Лацио» победил «Сассуоло» на выезде Оба римских клуба добились успеха в 13-м туре серии А.

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В столице Италии «Рома» все три своих гола в ворота «Брешии» забила после перерыва. Матч на «Стадио Олимпико» завершился со счетом 3:0.

На 49-й минуте после углового Лоренцо Пеллегрини отличился Крис Смоллинг. На 57-й английский защитник добавил к голу результативную передачу, сбросив мяч под удар Джанлуке Манчини, а на 66-й итоговый результат установил Эдин Джеко.

Одержав третью домашнюю победу подряд, «Рома» набрала 25 очков и осталась четвертой, поскольку в параллельным матче ее принципиальный соперник «Лацио» тоже добился успеха.

Команда Симоне Индзаги одолела на выезде «Сассуоло». Чиро Иммобиле вывел бело-голубых вперед на 34-й минуте, но перед перерывом счет сравнял Франческо Капуто. Тем не менее поздний гол Фелипе Кайседо принес «Лацио» три полновесных очка. Эквадорец отличился на первой добавленной минуте второго тайма после передачи Луиса Альберто.

У «Лацио» теперь 27 очков, и команда Индзаги-младшего продолжает идти на третьем месте.

«Брешиа» – худшая команда нынешнего сезона. В активе аутсайдера лишь 7 очков, набранных в 12 матчах. «Сассуоло» идет 14-м с 13 очками.

В следующем туре «Рома» отправится в гости к «Вероне», а «Лацио» примет «Удинезе».

Сегодня в итальянском чемпионате состоялись еще два матча.

«Болонья» – «Парма» – 2:2 (Паласио, 40, Джемайли, 90 – Кулусевски, 17, Якопини, 71).

«Верона» – «Фиорентина – 1:0 (Ди Кармине, 66).