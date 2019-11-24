Сергей Хусаинов: В ворота «Краснодара» нужно было назначать пенальти - Советский спорт
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24 ноября 2019 20:43ФутболШарафудинов Виктор

Сергей Хусаинов: В ворота «Краснодара» нужно было назначать пенальти

Бывший арбитр ФИФА прокомментировал спорный эпизод в матче РПЛ «Арсенал» – «Краснодар».

Матч 17-го тура чемпионата России в Туле судила бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевом. Матч завершился поражением «Арсенала» со счетом 1:2. По мнению Сергея Хусаинова в одном из эпизодов с участием защитника гостей Йона Фьолусона следовало назначить пенальти. Об этом бывший арбитр ФИФА рассказал в интервью корреспонденту Чемпионат.com.

«Фьолусон вступает в единоборство в пределах штрафной площади, хватая соперника рукой. Нужно было назначить пенальти. Арбитр матча не разбирается в судействе единоборств футбола», – заявил Хусаинов.

В следующем туре «Краснодар» примет «Тамбов», а «Арсенал» отправится в гости к ЦСКА. Оба матча состоятся 2 декабря.

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