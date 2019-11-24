«Витесс» потерпел поражение от «Спарты» (0:2) в Роттердаме в матче 14-го тура чемпионата Голландии.
В первом тайме счет открыл защитник Юрген Матей, а после перерыва второй гол забил Бриан Сметс.
Отметим, что за «Витесс» дебютировал японский полузащитник Кейсуке Хонда, знакомый с главным тренером команды Леонидом Слуцким по ЦСКА.
«Витесс» потерпел третье поражение подряд и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября команда Слуцкого сыграет в гостях с «Херенвеном».
Чемпионат Голландии
14-й тур
«Спарта» – «Витесс» – 2:0 (1:0)
Голы: Матей, 30. Сметс, 83.
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