«Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте», это четвертое поражение подряд - Советский спорт
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24 ноября 2019 20:45ФутболЛипкин Антон

«Витесс» Слуцкого проиграл «Спарте», это третье поражение подряд

Дебют Хонды не помог.

«Витесс» потерпел поражение от «Спарты» (0:2) в Роттердаме в матче 14-го тура чемпионата Голландии.

В первом тайме счет открыл защитник Юрген Матей, а после перерыва второй гол забил Бриан Сметс.

Отметим, что за «Витесс» дебютировал японский полузащитник Кейсуке Хонда, знакомый с главным тренером команды Леонидом Слуцким по ЦСКА.

«Витесс» потерпел третье поражение подряд и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября команда Слуцкого сыграет в гостях с «Херенвеном».

Чемпионат Голландии
14-й тур

«Спарта» – «Витесс» – 2:0 (1:0)
Голы: Матей, 30. Сметс, 83.

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