Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» ЦСКА догнал «Краснодар».

ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» (1:0) в матче 17-го тура премьер-лиги на арене «ЦСКА» в Москве.

Единственный гол на 74-й минуте забил хорват Никола Влашич с передачи своего соотечественника Кристияна Бистровича.

Отметим, что из-за дисквалификации главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны.

ЦСКА набрал 33 очка, сравнялся с «Краснодаром» и обошел его по личным встречам, поднявшись на третье место. У «Крыльев Советов» осталось 18 очков и 12-е место.

В 18-м туре 30 ноября «Крылья Советов» примут «Уфу», а 2 декабря ЦСКА сыграет дома с «Арсеналом».

РПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: Влашич, 74.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев (Ахметов, 68), Бистрович (Бийол, 81), Сигурдссон (Дзагоев, 58), Обляков, Влашич, Чалов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Анюков, Бурлак, Зиньковский (Кабутов, 81), Гацкан, Тимофеев, Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радонич.

Предупреждения: Магнуссон, 65 – Соболев, 48. Гацкан, 56. Радонич, 86. Терехов, 90.

Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Москва. Арена «ЦСКА».