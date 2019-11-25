Нголо Канте: Отказаться от перехода в «ПСЖ» было спортивным решением Француз проводит четвертый сезон в «Челси».

Полузащитник «Челси» Нголо Канте объяснил, почему отказался от варианта с «Пари Сен-Жермен».

«Иногда мы не знаем, куда хотим перейти, зато знаем, где мы находимся сейчас, – приводит Le Figaro слова 28-летнего француза. – Я знаю, что мне хорошо в «Челси». И отказать «ПСЖ» было больше спортивным решением.

Я хорошо себя чувствую в Лондоне, мне нравится клубный проект, так что я был рад остаться здесь».

Напомним, Канте проводит четвертый сезон в «Челси» после перехода из «Лестера». В ноябре прошлого года полузащитник продлил контракт с клубом до 2023 года. Отметим, что во Франции Канте выступал за «Булонь» и «Кан».