Килиан Мбаппе: «Золотой мяч» выиграет Месси Имя победителя будет названо 2 декабря в Париже.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» и рассказал о том, как переживает неудачные матчи.

«Думаю, «Золотой мяч» выиграет (Лионель) Месси, – приводит Goal.com слова 20-летнего француза. – Индивидуально он был лучшим в этом году.

Когда что-то не складывается, иногда я переживаю и боюсь. В такие моменты возникают сомнения. А когда проигрываешь важный матч, думаешь о том, что все кончено: до этого было хорошо, а теперь все закончено.

Но это продолжается недолго, потому что в футболе хорошо то, что у тебя нет времени много думать».

Отметим, что Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

Обладатель «Золотого мяча» будет назван во время торжественной церемонии, которая пройдет 2 декабря в Париже.