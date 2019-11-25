Джордан Ларссон: Не тот результат, который мы заслужили, но одно очко лучше, чем ноль «Спартак» не смог забить «Уралу» в 17-м туре РПЛ.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги матча 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге.

«Не тот результат, который мы заслужили, но одно очко лучше, чем ноль. Благодарен выездным болельщикам за их поддержку. Надеюсь, увидеть вас в Санкт-Петербурге в воскресенье», – написал 22-летний швед в инстаграме.

Отметим, что Ларссон вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменен на 84-й минуте на полузащитника Резиуана Мирзова.

«Спартак» набрал 22 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. В следующем туре 1 декабря команда сыграет в гостях с «Зенитом».