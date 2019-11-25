Руководство «Наполи» оштрафовало футболистов Общая сумма штрафов составила 2,5 млн евро.

Штрафы футболистов за их поведение составляют от 22 до 225 тысяч евро.

После встречи группы E Лиги чемпионов между «Наполи» и «Зальцбургом» (1:1) команда должна была собраться на базе для подготовки к матчу серии А с «Дженоа», однако футболисты ослушались указания руководства и разъехались по домам, сообщает Football Italia.

Общая сумма штрафов, наложенных руководством на игроков, составила 2,5 млн евро. В частности, полузащитник Аллан был наказан на 200 тысяч евро за конфликт с сыном президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса Эдо, который занимает должность вице-президента клуба.