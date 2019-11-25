Крал, Крыховяк и Дзюба вошли в сборную тура по версии InStat - Советский спорт
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25 ноября 2019 14:30ФутболЛипкин Антон

Крал, Крыховяк и Дзюба вошли в сборную тура по версии InStat

В сборную тура включены игроки шести клубов.

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 17-го тура чемпионата по версии компании InStat.

Самое большое представительство у «Зенита» (четыре игрока), который победил в гостях «Рубина» благодаря голам Сердара Азмуна и Артема Дзюбы. Всего в сборной представлены шесть клубов.

Лучшие игроки 17-го тура по версии InStat index:

вратарь: Ярослав Годзюр («Урал»);
защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Алекс Крал («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»);
форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»).

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