Крал, Крыховяк и Дзюба вошли в сборную тура по версии InStat В сборную тура включены игроки шести клубов.

Новости СМИ2 РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 17-го тура чемпионата по версии компании InStat. Самое большое представительство у «Зенита» (четыре игрока), который победил в гостях «Рубина» благодаря голам Сердара Азмуна и Артема Дзюбы. Всего в сборной представлены шесть клубов. Лучшие игроки 17-го тура по версии InStat index: вратарь: Ярослав Годзюр («Урал»);

защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Алекс Крал («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»);

форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»). 📝 Символическая сборная 17-го тура #РПЛ по версии InStat Index pic.twitter.com/OFQlozt7AY — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 25, 2019