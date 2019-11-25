Александр Егоров: Момент с Джикией и Кухарчиком – это продолжение игры Волошин не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Уралом».

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод матча 17-го тура премьер-лиги «Урал» – «Спартак» с падением в штрафной площади гостей полузащитника Михала Кухарчика после контакта с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Для департамента момент с (Георгием) Джикией – продолжение игры, – приводит Sport24.ru слова Егорова. – Георгий чуть проиграл позицию, выставил руку, но она не составляла преграды и не делала задержки».

Напомним, после игры президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что «пенальти в ворота «Спартака» был 100 процентов».

Добавим, что на матче работала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.