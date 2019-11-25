Назначены судьи на матчи ЦСКА и «Краснодара» в лиге Европы

Датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом будет работать на матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским «Лудогорцем».
Помогать ему будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен, четвертый рефери - Йенс Мое.
ЦСКА после четырех туров набрал лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу своей группы. У «Лудогорца» 6 очков и второе место.
На матч «Краснодар» - «Базель» главным арбитром назначен шотландец Бобби Мэдден. Помогать ему будут соотечественники Дэвид Рум и Грэм Стюарт, четвертым рефери станет Кевин Клэнси.
Швейцарский «Базель» набрал 10 очков и лидирует в группе С. У «Краснодара» и «Хетафе» по 6 очков, команды делят вторую строчку в таблице.
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