Назначены судьи на матчи ЦСКА и «Краснодара» в лиге Европы Встречи ЦСКА - «Лудогорец» и «Краснодар» - «Базель» состоятся 28 ноября.

Датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом будет работать на матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским «Лудогорцем».

Помогать ему будут лайнсмены Ларс Хуммельгор и Хейне Серенсен, четвертый рефери - Йенс Мое.

ЦСКА после четырех туров набрал лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу своей группы. У «Лудогорца» 6 очков и второе место.

На матч «Краснодар» - «Базель» главным арбитром назначен шотландец Бобби Мэдден. Помогать ему будут соотечественники Дэвид Рум и Грэм Стюарт, четвертым рефери станет Кевин Клэнси.

Швейцарский «Базель» набрал 10 очков и лидирует в группе С. У «Краснодара» и «Хетафе» по 6 очков, команды делят вторую строчку в таблице.