Маминов может стать спортивным директором «Локомотива» - Советский спорт
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25 ноября 2019 16:38ФутболЛипкин Антон

Маминов может стать спортивным директором «Локомотива»

Должность спортивного директора остается вакантной в «Локомотиве» с декабря прошлого года.

Бывший полузащитник «Локомотива» Владимир Маминов может занять пост спортивного директора клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, в последнее время в «Локомотиве» начались обсуждения о возможности возвращения в структуре клуба должности спортивного директора. Основным кандидатом на эту роль рассматривается Маминов.

Напомним, пост спортивного директора остается вакантным с декабря прошлого года после ухода немца Эрика Штоффельсхауса, который покинул клуб вместе с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом.

Маминов провел в «Локомотиве» всю карьеру и выступал за команду с 1993 по 2008 годы. После окончания карьеры он входил в тренерский штаб красно-зеленых (2009-2011), был тренером «Рубина» (2014), а также возглавлял «Химки» (2014-2015), «Солярис» (2016-2017) и «Тюмень» (2017-2018).

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