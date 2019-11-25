«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью

Изначально «Лечче» и «Кальяри» должны были сыграть воскресным вечером 24 ноября, но помешала непогода, и матч был перенесен был перенесен на вторую половину дня понедельника. Итоговый счет – 2:2.
Гости вели 2:0, но упустили победу. Жоао Педро реализовал пенальти на 30-й минуте, а на 67-й Раджа Наингголан удвоил перевес «Кальяри».
Отыгрался «Лечче» на последних минутах. На 83-й с пенальти забил Джанлука Лападула, а в компенсированное время точный удар Марко Кальдерони спас красно-желтых от поражения (90+1).
Также стоит отметить, что арбитр встречи Маурицио Мариани удалил трех футболистов – одного у хозяев, и двоих у гостей. На 81-й минуте за игру рукой в своей штрафной был удален защитник гостей Фабрицио Каччаторе, и далее Лападула реализовал пенальти. После своего точного удара форвард «Лечче» ввязался в потасовку с вратарем «Кальяри» Робином Ольсеном, и оба участники стычки получили прямые красные карточки (на 85-й минуте).
Безвыигрышная серия «Лечче» длится 8 матчей. В данный момент команда Фабио Ливерани занимает 17-е место с 11 очками.
«Кальяри» прервал серию из трех побед, но благодаря ничьей поднялся на четвертое место. У сардинцев столько же очков сколько у «Ромы» (25), но разница забитых и пропущенных мячей лучше.
В следующем туре «Лечче» сыграет в гостях у «Фиорентины», а «Кальяри» примет дома «Сампдорию».