Леонид Федун – о матче с ЦСКА: Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион - Советский спорт
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25 ноября 2019 19:45ФутболГичунцев Артур

Леонид Федун – о матче с ЦСКА: Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион

Встреча состоится 4 или 5 марта 2020 года на стадионе «Открытие Арена».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун исключил проведение матча с ЦСКА на арене «Лужники».

«Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», – цитирует Федуна агентство «РИА Новости».

Напомним, «Спартак» и ЦСКА поспорят за полуфинал Кубка России.

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