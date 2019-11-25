Леонид Федун – о матче с ЦСКА: Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион Встреча состоится 4 или 5 марта 2020 года на стадионе «Открытие Арена».

Загрузка... Владелец московского «Спартака» Леонид Федун исключил проведение матча с ЦСКА на арене «Лужники». «Зачем «Лужники»? У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит «Лужники», болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча», – цитирует Федуна агентство «РИА Новости». Напомним, «Спартак» и ЦСКА поспорят за полуфинал Кубка России.