Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России Бывший тренер украинской сборной считает, что команда Андрея Шевченко обыграла бы россиян на Евро-2020.

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В интервью FootBoom дважды работавший с национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение по поводу нынешнего уровня «сине-желтых» в сравнении с командой Станислава Черчесова.

«Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, – считает Сабо. – В тактическом плане, по игровому стилю украинцы намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет.

Шевченко еще не стал топ-тренером, но обязательно им будет. Он большой молодец и разбирается в футболе. Мы видели, что во время игры он может изменить стиль и тактику. У него есть мозги, и он должен стать великим специалистом».

Йожеф Сабо тренировал сборную Украины во время отборочной кампании чемпионата Европы 2000 года. Осенью 1998 года украинцы обыграли сборную России под руководством Анатолия Бышовца со счетом 3:2 в Киеве, а в октябре 1999-го состоялся знаменитый матч России – Украина на стадионе «Лужники» в Москве. Команде Олега Романцева нужна была победа, и Валерий Карпин открыл счет на 75-й минуте. Однако ошибка вратаря Александра Филимонва после штрафного Андрея Шевченко в концовке встречи подарила украинцам ничью (1:1). С тех пор футбольные сборные России и Украины не встречались.

«Сине-желтые» обошли россиян в борьбе за место в стыковых матчах, но на Евро-2000 не поехали, проиграв по сумме двух игр сборной Словении.

На Евро-2020 команды соседних стран теоретически могут встретиться друг с другом в плей-офф.