Маурицио Сарри: Состояние Роналду улучшается - Советский спорт
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25 ноября 2019 22:50ФутболШарафудинов Виктор

Маурицио Сарри: Состояние Роналду улучшается

Главный тренер «Ювентуса» провел пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов против «Атлетико».

Во вторник 26 ноября чемпион Италии на своем поле встретится с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов. На кону – первое место в группе D. Для того чтобы застолбить за собой первую строчку туринцам нужно одержать победу.

«В отдельных эпизодах команда играет порой просто блестяще, – цитирует Сарри официальный сайт «Ювентуса». – Но я хотел бы, чтобы в определенных аспектах игры мы были более стабильными. Нам точно есть в чем прибавлять. Завтра нам не нужно забивать голову цифрами и думать о раскладах в группе. «Атлетико» – трудный соперник, и нам нужно просто сосредоточиться на борьбе за первое место в группе. Та работа, которую Симеоне проделал в «Атлетико» заслуживает восхищения».

Естественно, журналисты не могли не задать вопрос о состояния здоровья Криштиану Роналду, который пропустил матч чемпионата против «Аталанты», и о взаимоотношениях тренера с португальской звездой

«Вчера Роналду тренировался с партнерами, – ответил Сарри. – Кажется, его состояние улучшается, но у нас до завтра еще есть время все оценить. То же касается де Лигта и Бернардески. У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Если игрок так злится, что его меняют, значит, он все еще полон мотивации, а это – позитивный момент».

Игра группы D «Ювентус» – «Атлетико» состоится 26 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.

В 20:55 в рамках той же группы D свой матч в Москве начнут «Локомотив» и «Байер».

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