СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью

СПАЛ и «Дженоа» победителя не выявили. Игра аутсайдеров итальянского чемпионата завершилась со счетом 1:1.
У хозяев на 55-й минуте с пенальти забил Андреа Петанья, на что гости ответили спустя две минуты голом Стефано Стураро.
Обе команды находятся в зоне вылета. СПАЛ не может выиграть уже шесть туров кряду и занимает предпоследнюю 19-ю строчку с девятью очками. «Дженоа» идет на 18-м месте, имея в активе 10 очков. Безвыигрышная серия генуэзцев длится четыре матча.
В следующем туре 30 ноября «Дженоа» на своем поле сыграет с «Торино», а СПАЛ 1 декабря сыграет на выезде с «Интером».
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