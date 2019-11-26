СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью - Советский спорт
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26 ноября 2019 00:48ФутболШарафудинов Виктор

СПАЛ и «Дженоа» сыграли вничью

Матч 13-го тура серии А завершился со счетом 1:1.

СПАЛ и «Дженоа» победителя не выявили. Игра аутсайдеров итальянского чемпионата завершилась со счетом 1:1.

У хозяев на 55-й минуте с пенальти забил Андреа Петанья, на что гости ответили спустя две минуты голом Стефано Стураро.

Обе команды находятся в зоне вылета. СПАЛ не может выиграть уже шесть туров кряду и занимает предпоследнюю 19-ю строчку с девятью очками. «Дженоа» идет на 18-м месте, имея в активе 10 очков. Безвыигрышная серия генуэзцев длится четыре матча.

В следующем туре 30 ноября «Дженоа» на своем поле сыграет с «Торино», а СПАЛ 1 декабря сыграет на выезде с «Интером».

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