СМИ: «Рубин» и «Динамо» интересуются кандидатурой Слуцкого Российский наставник «Витесса» Леонид Слуцкий может занять пост главного тренера «Рубина» или московскому «Динамо».

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Как сообщает «Чемпионат», казанский клуб может обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, в случае увольнения Романа Шаронова, а московская команда - если Кирилл Новиков не сохранит свой пост по итогам сезона.

Напомним, что 48-летний Слуцкий начал работу в «Витессе» летом 2017 года. В минувшее воскресенье «Витесс», уступив «Спарте» (0:2), потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Голландии и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября команда Слуцкого сыграет в гостях с «Херенвеном».