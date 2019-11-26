СМИ: «Рубин» и «Динамо» интересуются кандидатурой Слуцкого - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 ноября 2019 12:37Футбол

СМИ: «Рубин» и «Динамо» интересуются кандидатурой Слуцкого

Российский наставник «Витесса» Леонид Слуцкий может занять пост главного тренера «Рубина» или московскому «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», казанский клуб может обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, в случае увольнения Романа Шаронова, а московская команда - если Кирилл Новиков не сохранит свой пост по итогам сезона.

Напомним, что 48-летний Слуцкий начал работу в «Витессе» летом 2017 года. В минувшее воскресенье «Витесс», уступив «Спарте» (0:2), потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Голландии и с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября команда Слуцкого сыграет в гостях с «Херенвеном».

Серхио Агуэро: Если хочешь забить – лучше об этом не думать Нападающий «Манчестер Сити» дал большое интервью изданию France Football. 25.11.2019 11:30 Футбол Туманов Дмитрий
Еще по теме:
Гвардиола оценил игру Зинченко «Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ Жозе Моуринью: Ибрагимович не перейдет в «Тоттенхэм»
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной В субботу в Сочи ФХР и Минспорта презентовали Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Ее прокомментировал президент ЦСКА – обладателя Кубка Гагарина Игорь Есмантович. 23.11.2019 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
В Торонто схарчили самого титулованного тренера в истории мирового хоккея Первая тренерская отставка сезона случилась там, где ее не ждали. В «Торонто» указали на дверь Майку Бэбкоку! 21.11.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Евгений Ловчев: Если РФС уберет провокаторов, завтра про Дзюбу будет скандировать весь стадион Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 17-го тура РПЛ и обсуждает самые горячие темы российского футбола. 25.11.2019 16:00 Футбол
Восхождение «Спартака» продолжается, «Нефтехимик» в ступоре Матч москвичей и нижнекамцев ожидался с интересом по двум причинам. Продолжит ли «Спартак» свое восхождение и победную серию из трех побед? Сможет сенсационный на старте сезона «Нефтехимик» прервать череду из четырех поражений? 25.11.2019 22:15 Хоккей Трофименко Кирилл
Александр Соболев: У ЦСКА и моментов не было, кроме одного удара Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0). 24.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Изгой Дзюба и картонный Гончаренко. Чем запомнился 17-й тур «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ. 24.11.2019 22:15 Футбол Безъязычный Алексей
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:45 Футбол Рифат Жемалетдинов: Если победим «Байер», поедем в Мадрид играть за второе место
12:37 Футбол СМИ: «Рубин» и «Динамо» интересуются кандидатурой Слуцкого
12:34 Олимпиада WADA считает работу РУСАДА эффективной
12:25 Футбол Валерий Газзаев: В истории спорта не было такого жесткого наказания
12:11 ММА Нурмагомедов и Фергюсон договорились о бое 18 апреля
12:08 Олимпиада Евгений Трефилов: У WADA есть повод пнуть нас в очередной раз
11:56 Регби Бывший президент Федерации регби: Все проблемы из-за того, что чиновники везде суют свой нос
11:47 Прыжки в воду Евгений Кузнецов: Под нашим флагом или нейтральным планирую выступать в любом случае
11:36 Керлинг Дмитрий Свищев: Если отберут соревнования, будем оспаривать это в суде
11:21 Хоккей «Сент-Луис» отправил Костина в фарм-клуб
11:10 Хоккей Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
10:55 Футбол «Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
10:41 Хоккей «Питтсбург» победил «Калгари», Малкин очков не набрал
10:30 Хоккей «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук пропустил седьмую игру подряд
10:18 Хоккей «Анахайм» прервал 17-матчевую серию «Айлендерс» с набранными очками
10:10 Хоккей Три очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Вегасом»
10:00 Хоккей «Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», у Кучерова и Сергачева по голу
09:42 Хоккей Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
09:29 Олимпиада Комитет по соответствию рекомендовал обязать РУСАДА возместить все расходы WADA и заплатить штраф
02:14 Футбол Ван Бастена наказали за нацистское приветствие
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array