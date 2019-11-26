Лионель Месси – Неймару: Через два года я уйду, и ты займешь мое место Аргентинец написал бразильцу сообщения после поражения от «Ливерпуля».

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Форвард «Барселона» Лионель Месси после вылета команды из Лиги чемпионов в прошлом сезоне написал сообщение своему бывшему партнеру Неймару, который с 2017 года играет за «Пари Сен-Жермен».

«Только вместе мы можем выиграть Лигу чемпионов, – приводит France Football слова 32-летнего аргентинца. – Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, ты останешься один и займешь мое место».

Напомним, «Барселона» завершила выступление в Лиге чемпионов прошлого сезона в полуфинале, когда сначала победила «Ливерпуль» дома со счетом 3:0, после чего еще крупнее (0:4) проиграла «красным» в гостях.

На протяжении всего лета появлялись новости о возможном возвращении 27-летнего Неймара в «Барселону», однако переход так и не состоялся.