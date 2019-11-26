Шевченко – в десятке лучших футбольных тренеров 2019 года по версии IFFHS - Советский спорт
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26 ноября 2019 17:01ФутболКорегин Владислав

Шевченко – в десятке лучших футбольных тренеров 2019 года по версии IFFHS

Андрей руководит сборной Украины с 2016 года.

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года, а ныне главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оказался восьмым в списке лучших тренеров национальных команд этого года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Об этом сообщает официальный сайт организации.

43-летний специалист набрал 41 очка по итогам голосования, в котором приняли участие футбольные эксперты и журналисты из 90 стран. Первым оказался главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш (112 очков) – при нем команда стала обладателем Лиги наций, обыграв в финале Нидерланды (1:0). На второй строчке расположился бразилец Тите (102) – со своей сборной он выиграл Кубок Америки. Замкнул тройку лучших Роберто Мартинес, возглавляющий бельгийскую сборную (97).

Напомним, что под руководством Шевченко сборная Украины отобралась на Евро-2020 с первого места, обойдя действующих чемпионов турнира – Португалию.

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