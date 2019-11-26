Альберт Селадес: У «Валенсии» есть отличная возможность проявить себя Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес – о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов против «Челси».

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- «Челси» - это суперклуб, одна из сильнейших команд Европы. Они показывают отличную игру. Лондонцы выдали внушительную победную серию, пока не уступили «Сити» (1:2). У нас есть отличная возможность проявить себя, и мы верим в собственные силы, - приводит слова специалист пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча состоится в среду, 17 ноября и начнется в 20:55 по московскому времени.

На данным момент после четырех матчей группового этапа «Валенсия», набрав семь очков, занимает третью строчку в турнирной таблице группы Н. «Челси», имея в активе такое же количество очков, расположился на втором месте.

Отметим, что первый матч команд, который прошел в Лондоне завершился победой испанской команды со счетом 1:0.