Энди Робертсон: Физиотерапевты действительно устали от меня, но сейчас все хорошо Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон заявил, что полностью восстановился после травмы голеностопа и готов к матчу Лиги чемпионов с «Наполи».

Загрузка...

- Чувствую себя лучше, хотя после матчей нога еще побаливает. Но это ерунда. Партнеры достойно меня подменяли, хотя и шутили, что я постоянно нахожусь у врачей. Физиотерапевты действительно устали от меня. Но сейчас все хорошо, во время матчей болей нет, и это самое главное, - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Робертсон получил повреждения в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (3:1).