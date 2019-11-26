Даниэль Парехо: «Валенсия» отлично играет в Лиге чемпионов - Советский спорт
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26 ноября 2019 18:05ФутболШарафудинов Виктор

Даниэль Парехо: «Валенсия» отлично играет в Лиге чемпионов

Капитан испанского клуба дал комментарий накануне матча против «Челси».

Даниэль Парехо пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне игры пятого тура Лиги чемпионов «Валенсия» – «Челси».

«Мы проводим отличную кампанию в Лиге чемпионов, – цитирует Парехо официальный сайт УЕФА. – У нас одна из самых сложных групп, однако перед домашним матчем пятого тура судьба «Валенсии» находится в ее собственных руках. Пока все хорошо, но самые важные матчи у нас впереди. Сперва поединок с «Челси», потом 90 минут игры в Амстердаме с «Аяксом». Мы готовы к бою и уверены в себе».

Матч группы H «Валенсия» – «Челси» состоится 27 ноября. Начало в 20:55 по московскому времени.

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