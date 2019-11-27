«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
После четырех туров чемпионы России набрали четыре очка и занимают третье место в группе G. У французов семь очков и второе место. Лидирует в группе «РБ Лейпциг» с девятью очками, а замыкает турнирную таблицу «Бенфика», у которой три очка.
В матче первого тура «Зенит» и «Лион» сыграли во Франции вничью (1:1). На гол иранца Сердара Азмуна хозяева ответили точным ударом голландца Мемфиса Депая с пенальти. Отметим, что один из лидеров «ткачей» не прилетел в Санкт-Петербург и пропустит игру.
Матч «Зенит» – «Лион» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:55 (мск).
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