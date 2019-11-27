Ханс-Дитер Флик: С первых минут «Бавария» показала, что хочет выиграть группу «Бавария» разгромила «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (6:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

«Надо отдать должное команде, – приводит слова немца официальный сайт УЕФА. – С первых минут мы показали, что хотим выиграть группу. В первом тайме мы упустили несколько шансов, но во втором – сыграли более эффективно. Надежные действия в обороне добавляют уверенности. Это основа нашей атакующей игры. Я очень доволен».

Напомним, четыре гола в ворота хозяев забил поляк Роберт Левандовски, по голу на счету полузащитника Леона Горетцки и француза Корантена Толиссо.

«Бавария» обеспечила себе первое место в группе и остается единственной командой в Лиге чемпионов, не потерявшей ни одного очка. В заключительном туре группового этапа 11 декабря «Бавария» сыграет с «Тоттенхэмом» в Мюнхене.