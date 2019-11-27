Кейлор Навас: Быть так принятым в Мадриде – это необыкновенно «ПСЖ» сыграл вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас рассказал о впечатлениях от матча с «Реалом» (2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

32-летний костариканец выступал за «Реал» с 2014 по 2019 годы и вернулся в Мадрид впервые после перехода в «ПСЖ».

«Мы играли с великолепным соперником, и в первом тайме не смогли войти в игру так, как хотелось бы, – приводит слова Наваса официальный сайт УЕФА. – Нам нужно кое-что подправить, но с характером у команды все в порядке – у нас невероятное единство.

Вернуться и сыграть на стадионе, где у меня было столько замечательных моментов, а также быть принятым таким образом мадридскими зрителями – это необыкновенно».

Напомним, «ПСЖ» отыгрался во втором тайме со счета 0:2, забив два гола в последние десять минут. У чемпионов Франции отличились форвард Килиан Мбаппе и испанец Пабло Сарабия.

«ПСЖ» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе A. В заключительном туре 11 декабря команда сыграет с «Галатасараем» в Париже.