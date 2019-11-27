«Севилья» интересуется Чаловым Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Челси».

Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек своей игрой внимание скаутов испанской «Севильи».

Как сообщает Estadiodeportivo.com, за 21-летним форвардом следит спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне форвард провел 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.