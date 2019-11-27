Фернандеш продлил контракт со «Спортингом» - Советский спорт
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27 ноября 2019 10:38ФутболНечаев Юрий

Фернандеш продлил контракт со «Спортингом»

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма» и мадридского «Реала».

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеш продлил контракт с клубом.

«Для меня большая честь и привилегия играть в этой команде. Я всегда старался делать то, что лучше всего для клуба. Обещаю, что буду также предан команде и своему делу», - приводит слова 25-летнего футболиста пресс служба клуба.

Полузащитник выступает за клуб с 2017 года.

В текущем сезоне футболист забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач в 17 матчах.

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