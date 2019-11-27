Первушин – лучший тренер РПЛ в ноябре

Лучшим тренером российского чемпионата по итогам ноября стал Сергей Первушин из «Тамбова». Об этом сообщает Sport24 c ссылкой на официальный твиттер лиги.
В голосовании болельщиков победил представитель ЦСКА Виктор Гончаренко – в этом месяце московская команда набрал семь очков из девяти возможных, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1) и обыграв «Сочи» (3:2) с «Крыльями Советов» (1:0).
Эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали Кирилла Новикова («Динамо»), благодаря которому команда поднялась с зоны вылета на седьмое место в турнирной таблице.
Решающим стал голос экспертов РПЛ, отметивших вклад исполняющего обязанности главного тренера «Тамбова».
Напомним, что под руководством Первушина команда обыграла «Сочи» (2:1), «Ростов» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (2:3).
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