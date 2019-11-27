Слуцкий может быть уволен с поста главного тренера «Витесса» - Советский спорт
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27 ноября 2019 11:48ФутболНечаев Юрий

Слуцкий может быть уволен с поста главного тренера «Витесса»

Специалист возглавляет «Витесс» с лета 2018 года.

Руководство голландского «Витесса» задумалось об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Как сообщает De Gelderlander, будущее российского специалиста полностью зависит от президента клуба Валерия Ойфа, который и был инициатором приглашения Слуцкого.

Напомним, «Витесс» очень удачно начал чемпионат страны 2019/20. В первых 10 турах команда набрала 23 очка, что является лучшим показателем в истории клуба.

Однако в последних четырех матчах чемпионата команда Слуцкого потерпела четыре поражения, причем во всех этих играх «Витесс» встречался с командами из второй половины турнирной таблицы.

На текущий момент »Витесс» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

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