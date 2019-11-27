Стали известны претенденты на премию «Первая пятерка» 2019 года Наибольшее представительство имеет «Краснодар».

Определены номинанты на премию «Первая пятерка», присуждаемую лучшему молодому игроку года в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги.

В окончательный список вошли 11 игроков в возрасте не старше 21 года, принявших участие в 50 и более процентов матчей своей команды в чемпионате. Выглядит он следующим образом: Даниил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (все – «Спартак»), Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин, Иван Игнатьев (все – «Краснодар»).

В голосовании за лучшего молодого игрока примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), эксперты и представители СМИ.

Помимо данной премии, ДФЛ учредила специальный приз «Первый выход» лучшему дебютанту лиги, претендентами которого стали: Данила Емельянов («Уфа»), Вадим Карпов (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Данил Степанов («Рубин»), Наиль Умяров («Спартак»).

Напомним, что «Первая пятерка» вручается с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев и Александр Головин. В прошлом году обладателем премии стал полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов.