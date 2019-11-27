Роберт Левандовски: Мог забить еще два гола - Советский спорт
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27 ноября 2019 11:54ФутболЛипкин Антон

Роберт Левандовски: Мог забить еще два гола

Поляк сделал покер в ворота «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о своей результативности в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:0) на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

«Мы сыграли замечательно, – приводит слова 31-летнего поляка официальный сайт УЕФА. – Мог забить еще два гола, но важно то, что мы получили удовольствие. Мы сделали все, что планировали. Я всегда рад, когда мы побеждаем, даже если сам не забил».

Напомним, Левандовски забил четыре гола и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Бавария» обеспечила себе первое место в группе и остается единственной командой в Лиге чемпионов, не потерявшей ни одного очка. В заключительном туре группового этапа 11 декабря «Бавария» сыграет с «Тоттенхэмом» в Мюнхене.

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