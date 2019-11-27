Пауло Дибала: Я в хорошей форме и могу рисковать Аргентинец принес «Ювентусу» победу над «Атлетико».

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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала подвел итоги матча с «Атлетико» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум» в Турине, в котором он забил единственный гол.

«Получился хороший гол, – приводит Football Italia слова 26-летнего аргентинца. – Ситуация была непростая: угол – острый, а передо мной было много игроков.

Команда показала действительно хорошую игру, особенно в первом тайме. И мы довольны победой. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Стараюсь изо всех сил и иногда могу рисковать, поскольку все складывается здорово, и я хочу извлечь максимум из этого».

Отметим, что теперь на счету Дибалы три гола и одна результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов.

«Ювентус» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в группе D. В заключительном туре 11 декабря чемпионы Италии сыграют с «Байером» в Леверкузене.