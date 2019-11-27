Руни приступит к полноценным тренировкам в составе «Дерби Каунти» с понедельника

34-летний английский нападающий Уэйн Руни уже прибыл в расположение «Дерби Каунти», но пока не имеет права играть за новую команду, сообщает британское издание The Daily Mail.
Бывший капитан сборной Англии будет находиться рядом с главным тренером Филлипом Коку во время субботнего матча Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс».
Планируется, что он приступит к полноценным тренировкам с понедельника и 2 января проведет дебютный матч в Чемпионшипе против «Барнсли».
Напомним, что Руни стал играющим тренером «Дерби Каунти», заключив с ней 18-месячный контракт. Последний раз игрок принимал участие в матчах английских лиг в 2018 году в составе Эвертона.
В MLS англичанин играл в составе «Ди Си Юнайтед», за который забил 25 голов в 52 встречах.
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