Зинедин Зидан: Не люблю так говорить, но игроки заслужили победу «Реал» пропустил два гола в последние десять минут и сыграл вничью с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Пари Сен-Жермен» (2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Мы все понравилось: игра целой команды и каждого футболиста, – приводит Marca слова француза. – Мы играли с правильным настроем и показали очень хороший футбол. Получился спектакль, потому соперник также был очень хорош. Мы продолжаем прибавлять, и это самое главное.

Игроки заслужили победу. Хотя не люблю так говорить, потому что нужно играть все 90 минут».

Напомним, «Реал» вел в счете 2:0 благодаря дублю француза Карима Бензема, но пропустил два гола в последние десять минут.

Теперь «Реал» точно станет вторым в группе A, независимо от исходов матчей заключительного тура, в котором 11 декабря команда в гостях с «Брюгге».