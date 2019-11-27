Томас Тухель: Неймар пропустил шесть недель, не было смысла рисковать им Бразилец начал матч Лиги чемпионов с «Реалом» в запасе.

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча с «Реалом» (2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде объяснил, почему оставил в запасе форварда Неймара.

27-летний бразилец начал игру на скамейке запасных, а в перерыве вышел на замену вместо сенегальца Идриссы Гуйе.

«Мы честны с игроками, – приводит France Football слова немца. – Так же мы поступили и с Килианом (Мбаппе). Неймар пропустил шесть недель из-за травмы, и не было никакой необходимости рисковать. Я понимал, что игра будет трудной, и предполагал, что придется много защищаться.

Я честно пообщался с ним. Каждый месяц он пропускает несколько дней. Я принял это решение ради него и его здоровья. Это был не тот момент, чтобы менять нашу структуру. Не боюсь потерять Неймара, у нас хорошие отношения.

Напомним, впервые после травмы Неймар сыграл в пятницу, когда провел на поле 65 минут в матче с «Лиллем» (2:0).

«ПСЖ» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе A. В заключительном туре 11 декабря команда сыграет с «Галатасараем» в Париже.