Клинсманн – новый главный тренер «Герты»

«Герта» объявила о назначении Юргена Клинсмана на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба. Он заменит хорватского специалиста Анте Човича.
Генеральный директор команды Михаэль Прец отметил, что решение об отставке Анте далось не просто, ведь он находился в системе «Герты» более 20 лет. Но в связи с неудачными результатами команды в начале сезона было необходимо что-то менять.
Что касается Клинсманна, то в своей тренерской карьере он возглавлял «Баварию», а также сборные Германии и США.
Напомним, что в чемпионате Германии «Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 12 матчах.
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