Диего Симеоне: У «Ювентуса» не было других моментов, кроме голевого «Атлетико» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче с «Ювентусом» (0:1) на «Ювентус Стэдиум» в Турине в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Моя команда показала, насколько она сильна на поле, – приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА. – Но всякое бывает, и нужно примириться с этим.

Мы провели хорошую игру, но оказались немного расточительными, поскольку у нас было много шансов, когда мы могли бы забить. Начало получилось неудачным, но мы прибавляли по ходу.

У соперника же не было других моментов, кроме голевого. Но мы сами не забили, а это самое важное в футболе».

«Атлетико» потерпел второе подряд поражение в Лиге чемпионов и остается на втором месте с семью очками. При этом теперь команда опережает «Байер» только на одно очко.

В заключительном туре 11 декабря «Атлетико» сыграет с «Локомотивом» в Мадриде.