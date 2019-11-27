Фернандеш не сыграет с «Базелем» Встреча состоится 28 ноября в Краснодаре.

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Матвеев.

«Фернандеш не сыграет завтра. Он проходит медицинское обследование. Сейчас выявляется степень его повреждения», — приводит слова Матвеева «РИА Новости».

Португалец получил травму бедра в матче чемпионата России против тульского «Арсенала» (2:1).

Встреча «Краснодар» - «Базель» начнется в 18:50 по московскому времени.