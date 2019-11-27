Маттейс де Лигт: «Ювентус» доказал, что продолжает прогрессировать «Ювентус» победил «Атлетико» и обеспечил себе первое место в группе Лиги чемпионов.

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Думаю, мы доказали, что продолжаем прогрессировать, – приводит слова 20-летнего голландца официальный сайт УЕФА. – Но мы осознаем, что нам еще нужно во многом прибавить.

Когда переходишь в такой большой клуб, как «Ювентус», сталкиваешься с давлением. Непросто привыкнуть к новой системе, но сейчас я очень доволен. Хочу просто получить удовольствие от этого момента и победы».

Напомним, «Ювентус» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в группе D. В заключительном туре 11 декабря чемпионы Италии сыграют с «Байером» в Леверкузене.